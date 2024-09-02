Gazze'de bilanço çok ağır İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 786'e yükseldi.

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AA

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 48 kişiyi öldürdüğü, 70 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 332 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

24 SAATTE 48 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 48 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

40 BİN 786 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 786'ya, yaralı sayısının da 94 bin 224’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

16 BİNDEN FAZLASI ÇOCUK

İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin en az 16 bin 673'ü çocuklardan oluşuyor.

11 BİNDEN FAZLASI KADIN

Düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin en az 11 bin 270'i kadın. Saldırılarda masum siviller adeta katlediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)