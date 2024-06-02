Gazze’de can kaybı 36 bin 439’a yükseldi İsrail’in yoğun bombardımanına devam ettiği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 439’a, yaralananların sayısı ise 82 bin 627’ye yükseldi.

İHA

İsrail Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına 240 gündür aralıksız devam ediyor.

Bölgenin kuzeyini yerle bir eden ve Filistinlilerin sığındığı güneye de saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, sivilleri katlederek insancıl hukuku ihlal ediyor, dünya ise bu eylemleri seyrediyor.

Son 24 saatte 60 Filistinli daha yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 60 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 220 sivilin de yaralandığını aktardı.

Bölgede 7 Ekim’den bu yana ortaya çıkan bilançonun da belirtildiği açıklamada, can kaybının 36 bin 439’a, yaralı sayısının ise 82 bin 627’ye yükseldiği ifade edildi.

Batı Şeria’da 8 bin 895 kişi tutuklandı

Filistinli Mahkumlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdiği son baskınlarda aralarında 1 çocuk ve birkaç eski mahkumun da bulunduğu en az 10 kişiyi tutukladığı kaydedildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının başlamasından bu yana ise Batı Şeria’da toplam 8 bin 895 Filistinlinin tutuklandığı belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)