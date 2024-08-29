Gazze'de can kaybı 40 bin 602'ye çıktı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 602'ye yükseldi.

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AA

İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü bitmek bilmiyor.

Son olarak Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 328 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

SON 24 SAATTE 68 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 68 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 77 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM VEFAT SAYISI 40 BİN 602'YE ÇIKTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 602'ye, yaralı sayısının da 93 bin 855'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)