Gazze'de can kaybı 40 bin 878'e yükseldi İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 878'e yükseldi..

AA

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ediyor.

330 gündür devam eden saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılara ilişkin son bilgileri verdi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 17 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 40 BİN 878'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 878'e, yaralı sayısının ise 94 bin 454'e çıktığı kaydedildi.

ENKAZ ALTINDAKİ CENAZELERE İSRAİL ENGELİ

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)