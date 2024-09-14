Gazze'de can kaybı 41 bin 182'ye yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 48 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 41 bin 182'ye, yaralıların sayısı ise 95 bin 280'e dayandı.

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İHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 344 gündür sürüyor.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, binlerce masumun ölmesine neden oldu.

Gazze'yi bombalayan İsrail, bu kadarıyla da kalmıyor ve masumları gözaltına alarak orada da işkence yapıyor.

Yaşanan bu insanlık dramına karşı tüm dünya ateşkes talep ederken, Gazze'de can kaybı da güncellendi.

41 BİN 182 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen 4 saldırıda 64 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 155 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 182'ye, yaralıların sayısının ise 95 bin 280'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)