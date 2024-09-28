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Gazze'de can kaybı 41 bin 586'ya yükseldi

Gazze'de can kaybı 41 bin 586'ya yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 586'ya, yaralıların sayısı ise 96 bin 210'a yükseldi.