İHA
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 358 gündür devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen 4 saldırıda 52 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 118 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
SON 24 SAATTE 52 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 586'ya, yaralıların sayısının 96 bin 210'a yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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