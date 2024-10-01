Gazze’de can kaybı 41 bin 638’e yükseldi

İHA
İsrail, Gazze Şeridi’nde 361 gündür sivilleri hedef alıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 101 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.
SON 24 SAATTE 23 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana yaşanan can kaybının 41 bin 638’e, yaralı sayısının 96 bin 460’a yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış