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Gazze’de can kaybı 41 bin 638’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 41 bin 638’e yükseldi İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 638’e yükseldi.