Gazze'de can kaybı 41 bini geçti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20’ye, yaralıların sayısı 94 bin 925’e yükseldi.

İHA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 339 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 100 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 41 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 20’ye, yaralıların sayısının 94 bin 925’e yükseldiği kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE GÜVENLİ BÖLGELERE SALDIRMIŞTI

İsrail, Gazze Şeridi’nde daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği yerinden edilen sivillerin çadırlarının bulunduğu Han Yunus kentindeki El Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak açıklarken 60 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)