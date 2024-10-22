Gazze'de can kaybı 42 bin 718’e yükseldi

İHA
İsrail, 382 gündür Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürüyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 115 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 487 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.
TOPLAM CAN KAYBI 42 BİN 718
İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 42 bin 718’e, yaralı sayısının ise 100 bin 282’ye yükseldiği aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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