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Gazze’de can kaybı 43 bin 314’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 43 bin 314’e yükseldi Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 43 bin 314 sivilin hayatını kaybettiğini, 102 bin 19 sivilin ise yaralandığını açıkladı.