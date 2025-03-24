Gazze'de can kaybı 50 bin 82’ye ulaştı

İHA

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde saldırılarını sürdürüyor..

Gazze Şeridi’nde ateşkesin ilk aşamasının sona ermesi sonrası İsrail ordusu, sivillere yönelik saldırılarına yeniden başladı.

SON 24 SAATTE 57 CAN KAYBI

Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı.

Yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarında 57 sivilin hayatını kaybettiği, 134 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Ayrıca daha önce düzenlenen saldırılar sonucunda ölen 4 sivilin de enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 50 BİN 82

Bakanlık açıklamasına göre, İsrail’in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 82’ye, yaralı sayısı 113 bin 408'e yükseldi.