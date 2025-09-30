Gazze'de can kaybı 66 bin 97'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 42 sivilin cansız bedeni ile 190 yaralının getirildiği bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 66 BİN 97'YE YÜKSELDİ

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 13 bin 229 Filistinlinin öldürüldüğü, 56 bin 495 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 66 bin 97'ye, yaralı sayısının 168 bin 536'ya yükseldiği ifade edildi.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 576'YA ÇIKTI

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiği de vurgulanan açıklamada, 24 saat içinde 5 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 56 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Geçim mücadelesinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 576'ya, yaralı sayısı ise 18 bin 873’e yükseldi." denildi.

Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin bilançosunun da yer aldığı açıklamada, "Gazze Sağlık Bakanlığı'nın kayıtlarına göre hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 453 şehit, bunların arasında 150 çocuk bulunuyor. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'de kıtlık ilanından bu yana, bugüne kadar 175 ölüm vakası, bunlardan 35'i çocuk, kayıtlara geçti." ifadeleri yer aldı.