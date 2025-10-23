Gazze'de can kaybı 68 bin 280'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 14 kişinin cansız bedeninin ve 2 yaralının getirildiği, cenazelerden 13'ünün enkaz altından çıkarıldığı, 1'inin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 89 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 89, enkaz altından çıkarılanların sayısının 449, yaralı sayısının da 317 olduğu bildirildi.

CAN KAYBI 68 BİN 280'E YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 280'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 375'e ulaştığı aktarıldı.