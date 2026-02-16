Gazze'de can kaybı 72 bin 63'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de yaşanan insanlık dramı gün geçtikçe derinleşiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde, bölge halkı açlık, susuzluk, hijyen sorunları ve yetersiz tıbbi yardım gibi ciddi sorunlarla mücadele ediyor.

İsrail ordusu, Hamas ile arasındaki ateşkes anlaşmasının 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmesine rağmen ihlallerini sürdürüyor.

SON BİR GÜNDE 11 KİŞİ DAHA YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirtti.

ATEŞKESTEN BU YANA 603 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada ayrıca ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail ihlalleri nedeniyle ölenlerin sayısının 603'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 726'ya, yaralı sayısının da bin 618'e ulaştığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİN 63'E YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarını başlattığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 63'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 726'ya yükseldiği aktarıldı.