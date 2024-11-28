Gazze'de can kaybı sayısı 44 bin 330'a ulaştı

İHA

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor...

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen İsrail, kadın ve çocuk demeden masum sivilleri hedef alıyor.

Gerçekleştirilen son saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu açıkladı.

CAN KAYBI 44 BİN 330'A YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği üç saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 53 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 44 bin 330’a, yaralı sayısının da 104 bin 933’e yükseldiği bildirildi.