Gazze'de çatışmalara insani ara: Esir takası yapılacak İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen 4 günlük insani ara ile birlikte yapılacak esir takaslarının ilki bugün gerçekleşecek.

AA & Ensonhaber

İsrail, haftalardır hem karadan hem de havadan Gazze Şeridi'ne saldırıyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın tüm bölge bombalanıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'e göre Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Çatışmalara insani ara

Yapılan görüşmelerin ardından İsrail ve Hamas, esir takası ve dört günlük ateşkes konusunda anlaşmış ancak son dakika pürüz çıkaran İsrail, esirlerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağı açıklamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas taraflarının çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacağını duyurdu.

Gazze'deki 50 esirin serbest kalması planlanıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ilk esir takasının aynı gün 16.00 (TSİ 17.00) sularında gerçekleşeceğini söyledi.

İlk gün aynı ailelerden kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişinin serbest bırakılacağını kaydeden Ensari, 4 gün sürecek insani ara boyunca Gazze'deki 50 esirin serbest kalmasının planlandığını aktardı.

Uzlaşmanın uygulanması ve esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılmalarının sağlanması konusunda Mısır ve çatışmanın taraflarıyla yoğun görüşmeler yapıldığını belirten Ensari, bu insani aranın kalıcı ateşkese dönüşmesini temenni ettiklerini söyledi.

Ensari, 4 günlük insani ara boyunca diğer esirlerin durumlarıyla ilgili bilgi toplanacağını ve bunların da serbest bırakılma ve insani aranın uzatılması durumunun değerlendirileceğini belirtti.

Uzlaşmanın uygulanmasında gözetmen tarafın kim olacağına ilişkin soru üzerine Ensari, "İki tarafın da çatışmalara insani ara verilmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz. İki tarafın da bu konuda olumlu mesaj verdiğini gördük. Tabii uzlaşmanın uygulanmasını takip edecek olanlar sahadakiler olacak. Biz de arabulucu olarak taraflar arasında mesajların iletilmesi görevine devam edeceğiz. Biz tarafların bu uzlaşmaya uyacakları konusunda iyimseriz" dedi.

"Herhangi bir saldırı mutabakatın ihlali anlamına gelir"

Ensari, insani aranın ihlal edilmesi ya da başarısız olma ihtimaline ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

Mutabakat tüm saldırıların 4 gün boyunca durması üzerine hazırlandı. Bu durumda herhangi bir saldırı mutabakatın ihlali anlamına gelir. İletişim kanallarının açık olması bu açıdan çok önemli. Böylece, bu ihlal nasıl olursa olsun iki tarafla görüşerek bunun durdurulması ve mutabakatın devam etmesi sağlanabilir.

"ABD'lilerin çıkarılması için çalışıyor musunuz?" şeklindeki soruya karşılık Ensari, önceliklerinin insani durumu göz önüne alarak kadın ve çocukları tehlikeden uzaklaştırmak olduğunu ancak bu uzlaşmanın sağladığı ivmeyle daha fazla kişinin serbest kalmasına katkı sağlanmasını umduklarını dile getirdi.

İnsani yardımların bu uzlaşının en önemli unsurlarından biri olduğunu ve insani aranın başlamasıyla birlikte yardımların da 07.00'de Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girmeye başlayacağını dile getiren Ensari, "Bu yardımlar Gazze halkının ihtiyacının sadece küçük bir parçası. Daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu uzlaşının doğurduğu atmosferde daha fazla yardımı ulaştırmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşının sadece Gazze'nin tüm bölgelerinde çatışmaların durmasını öngördüğünü, başka bölgeleri içermediğini belirten Ensari, tarafların buna uymasını ve bu sürecin daha uzun ve kalıcı bir ateşkese zemin hazırlamasını umduklarını söyledi.

İsrailli esirlerin bırakılması karşılığında ilk gün kaç Filistinli tutuklunun serbest kalacağına ilişkin bilgi vermekten kaçınan Ensari, anlaşmanın karşılıklı olduğunu vurgulayarak İsrailli esirlerin serbest kalmasıyla Filistinli tutukluların bırakılmasına ilişkin sürecin başlamasını beklediklerini dile getirdi.