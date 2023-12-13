Gazze'de çocuk aşıları tükendi İsrail güçlerinin yoğun saldırılarına maruz kalan bölgede çocuklara yönelik aşılar tedarik edilemiyor. Aşıların sağlanması için BM'den acil müdahale istendi.

AA

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor.

Hastanelerin de hedef alındığı saldırılarda çocuklarla ilgili aşılar artık bulunamıyor.

İsrail'in iki ayı aşkın süredir yoğun şekilde saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, çocuklar için gerekli aşıların tamamen tükendiği açıklandı.

Çocukların aşıları tamamen tükendi

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, "Gazze Şeridi'nde çocukların aşıları tamamen tükendi." dedi.

Çocuklar için gerekli aşıların tükenmesinin, çocuklar üzerinde yıkıcı sağlık sorunlarının yanı sıra özellikle aşırı kalabalık barınma merkezlerinde yaşayan zorla yerinden edilen kişiler arasında hastalıkların yayılmasına yol açacağı uyarısında bulunuldu.

Aşı tedariki ve acil müdahale çağrısı

Birleşmiş Milletler'e (BM) ait kurum ve kuruluşlara "felaketi önlemek için gerekli aşıların tedariki ve tüm bölgelere ulaştırılması adına acilen müdahalede bulunma" çağrısı yapıldı.

İlaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar ve devam eden abluka nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme konusunda ciddi sıkıntı yaşanıyor.

İsrail'den hastanelere saldırı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin hastaneleri hedef alması, ilaç ve tıbbi malzeme erişimini engellemesi nedeniyle Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde hastanelerin hizmet veremediğini belirtiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)