Gazze’de çocuk felci aşı kampanyası tamamlandı Dünya Sağlık Örgütü’nün başlattığı çocuk felci aşı kampanyasında 187 bin çocuğa ilk doz uygulanarak ilk aşama tamamlanmış oldu.

AA

İsrail’in Gazze halkına yönelik saldırıları devam ediyor.

Bugün itibariyle can kaybı 40 bin 861’e ulaşırken bu ölümlerin 16 binden fazlasını çocuklar oluşturuyor.

Çocuk ölümlerinin yanı sıra çocuklar için yeni bir tehlike kapıdaydı.

Çocuk felci vakalarının görülmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze’deki çocukların aşılanması için düğmeye bastı.

İLK AŞAMA TAMAMLANDI

1 Eylül’de başlatılan kampanyada dün sona varıldı ve aşılanma verileri DSÖ tarafından açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada çocuk felci aşı kampanyasının ilk aşamasının tamamlandığı ve 187 bin çocuğa ilk dozların uygulandığı kaydedildi.

“156 BİN ÇOCUK HEDEFİ AŞILDI”

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı kampanyasında 156 bin çocuk hedefini aştıklarını söyleyerek, “Buna rağmen tüm çocukların aşılanması için sağlık çalışanları aşı kampanyasına Gazze'nin merkezindeki 4 sabit bölgede 3 gün daha devam edecek. Aşı kampanyası şimdi Gazze'nin güneyine taşınacak” dedi.

“ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Ghebreyesus, “Gazze'nin güneyinde yarın başlayacak olan aşı kampanyası için hazırlıklar devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki vahim şartlara rağmen kampanyanın ilk aşamasını başarıya ulaştıran tüm ailelere, sağlık çalışanlarına gösterdikleri özveri için minnettarız. Ateşkes çağrısında bulunmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

AŞILAMA İÇİN GEÇİCİ ATEŞKES SAĞLANDI

Aşı kampanyası süresi boyunca Gazze kentinde 06.00-15.00 saatleri arasında ateşkes anlaşmasına varılmıştı.

Aşılamalar İsrail ile sağlanan ateşkes anlaşmasıyla 06.00-15.00 saatlerinde yapılıyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)