Gazze'de çocuk felci için aşılama başlıyor Filistin Kızılayı (PRCS), UNICEF tarafından 4 dondurucu kutuda gönderilen çocuk felci aşılarının teslim alındığını duyurdu.

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DHA

Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuk felcine neden olan ‘poliovirüsün’ tespit edildiğini duyurdu.

Bunun üzerine Birleşmiş Milletler ve ortakları tarafından yapılan açıklamada, 10 yaşının altında 640 binden fazla çocuğun aşılanacağı ifade edildi.

AŞILAR FİLİSTİN'E ULAŞTI

Filistin Kızılayı da dün yaptığı açıklamada, “PRCS UNICEF'ten çocuk felci aşılarının bulunduğu dondurucu kutuları aldı. Teslimat, her biri aşı muhafazası için belirli gereklilikleri taşıyan 4 dondurucu kutu içeriyordu. PRCS'nin depoları, Han Yunus ve Refah kentleri için merkezi depolama görevi görüyor.

Birkaç uluslararası ve yerel kuruluşla ortaklaşa yürütülen aşılama kampanyası 31 Ağustos 2024'te başlayacak ve 7 gün boyunca devam edecek ve Gazze Şeridi'ndeki 640 bin çocuğa, yaklaşık 200 bini Han Yunus ve Refah'ta olmak üzere aşı sağlanacak.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)