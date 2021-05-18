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    Gazze'de çocukları korkmasın diye çaba gösteren baba hava saldırısında hayatını kaybetti

    İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği bombardıman sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu yenmesi için onları sakinleştirdiği anları kaydederek sosyal medyada paylaşan baba hayatını kaybetti.
    • AA
    • 18.05.2021 - 04:59
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 05:16
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    Gazze'de çocukları korkmasın diye çaba gösteren baba hava saldırısında hayatını kaybetti

    İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları en çok çocukları korkutmaya devam ediyor.

    Filistinli Ahmed Mansi çocuklarının İsrail uçaklarından korkması üzerine onları sakinleştirmeye çalışmış ve bu anları da kaydederek paylaşmıştı.

    “BAYRAMIMIZ MAHVETTİLER”

    Mansi’nin “Bu yıl bayramımızı mahvettiler” başlığı ile paylaştığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

    Görüntü çocukların babalarının çocuklarını sevindirmek için aldığı oyuncaklarla oynadığı anlarla başlıyor.

    “ENDİŞELENME SARA…”

    O esnada savaş uçaklarının seslerini duyan küçük kızlar büyük bir korkuyla ağlamaya başlıyor.

    Kızlarının korkuyla sağa sola kaçmaya çalıştığı anda Gazzeli baba, "Her şey yolunda, buraya gel. Endişelenme Sara" diyerek çocuklarını sakinleştirmeye çalıştığı ve küçük kızı Hala'ya sarılıyor.

    Babanın çocuklarını sakinleştirmeye çalıştığı anlar tümüyle kameraya yansıyor.

    Filistin basınında yer alan haberlere göre Mansi'nin söz konusu videoyu kaydettikten 3 gün sonra 15 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdi.

    Gazze de çocukları korkmasın diye çaba gösteren baba hava saldırısında hayatını kaybetti #1

    İsrail saldırılarından korkan kızlarını sakinleştirmeye çalışan çalışan Gazzeli baba hayatını kaybetti VİDEO

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