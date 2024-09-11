Gazze'de çocukların yüzde 82'sine çocuk felci aşısı yapıldı Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de başlatılan çocuk felci aşı kampanyasında çocukların yüzde 82'sinin çocuk felci aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu.

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AA

İsrail tarafından işgal altına alınan Gazze'de insanlık dışı saldırılar 10 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Katliamın sürdüğü topraklarda, göçebe hayat süren Filistinliler arasında bulaşıcı hastalık riski artarken, çocuklar için büyük tehlike olan 'çocuk felci' vakaları ortaya çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı koordinesinde çocuklar için başlatılan aşı kampanyası devam ediyor.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 82'Sİ AŞILANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, aşı kampanyasına dair yeni gelişmeleri paylaştı.

Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam itibarıyla Gazze Şeridi'nde hedeflenen çocukların (10 yaş altı) yüzde 82’si, hala devam etmekte olan çocuk felci aşısı kampanyasının ilk dozunu aldı." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRILARA RAĞMEN AŞILAMA KAMPANYASI SÜRÜYOR

"İlk dozu alan çocuk sayısının 527 bin 776’ya ulaştığı, bunların yüzde 49'unu kız, yüzde 51'ini erkek çocuklarının oluşturduğu” belirtilen açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF’in, bölgeye yönelik devam eden saldırılara rağmen aşılama kampanyasını sürdürdüğü kaydedildi.

AŞILAMA KAMPANYASINA DAİR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 6 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

DSÖ de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 1 Eylül'den bu yana devam eden "çocuk felci aşılama kampanyası" kapsamında 446 binden fazla çocuğun aşılandığını bildirmiş ve kampanyanın 12 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)