Gazze'de Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısı suikasta uğradı

AA

Filistin topraklarını kanla yıkayan İsrail ordusu, insanlık dışı saldırılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

Gece gündüz demeden sivilleri bombalayan işgalci ordu, bu defa bir suikaste imza attı.

Han Yunus'ta görev yapan Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Mahmud Salah ve yardımcısı Hüsam Şahvan, sabah saatlerinde görev başındayken İsrail askerleri tarafından suikaste uğradı.

Suikaste ilişkin açıklama yapan Filistin İçişleri Bakanlığı, Tümgeneral Salah ile yardımcısı Tümgeneral Şahvan'ın havadan hedef alındığını aktardı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ

Saldırıda Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının yanı sıra çok sayıda Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin halkına insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiği kaydedildi.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI

Açıklamada, İsrail'in işlediği bu suikastla Gazze Şeridi'nde kaosu yayma ve Filistinlilerin maruz kaldığı acıları derinleştirme konusunda ısrar etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Polis teşkilatının, 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde Filistinlilere hizmet verme konusunda önemli rol oynadığı belirtilirken İsrail'in tüm uluslararası ve insani yasaları hiçe saydığına dikkat çekildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.