Gazze'de gıda krizi can alıyor: 1 aylık bebek hayatını kaybetti

Gazze'de insani felaket bitmek bilmiyor...

İsrail’in ablukaya aldığı ve insani yardım geçişlerini kısıtladığı kentte tam anlamıyla insani bir felaket yaşanırken, Gazze Şeridi’nde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Bölgedeki ağır insani kriz, ilaç ve gıda eksikliği bebek ölümlerini de artırıyor.

BİR BEBEK DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail’in yoğun kuşatma ve kısıtlamalarla temel gıda erişimini engellediği Gazze Şeridi’nde, 1 aylık Majed Mohammed Zarab isimli bebek, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Majed’in naaşı, cenaze işlemleri için Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne getirildi.

İSRAİL'İN SİSTEMATİK AÇ BIRAKMA POLİTİKASI

İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik aç bırakma politikası yüzünden hastaneler yetersiz beslenme sonucu bir deri, bir kemik kalmış, ölümle pençeleşen çocuklarla dolup taşıyor.

Açlık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısında da sürekli artış yaşanıyor.

YETERSİZ BESLENME VE AÇLIK NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 429'A YÜKSELDİ

Açlık nedeniyle kaydedilen ölümlerde tehlike çanları çalıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 147'si çocuk, 429'a yükseldi.