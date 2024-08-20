Gazze'de hastaneler saldırılar nedeniyle hizmet dışı kalıyor Zor şartlar altında yaralılara hizmet vermeye çalışan Kemal Advan Hastanesi'nin, İsrail ordusunun malzeme girişlerini engellemesi sonucu jeneratörlerde yaşanan yakıt eksikliği nedeniyle çalışmayı durduracağı belirtildi.

AA

Filistin'i işgal eden İsrail askerlerinin insanlık dışı zulümleri bitmek bilmiyor.

Ağzı süt kokan çocukları, yaşlıları ve tüm masumları hedef alan ordu, her gün yeni bir katliama imza atıyor.

Saldırılardan kurtularak hastanelerde tedavi altına alınan yaralılar ise, hala İsrail ordusun şiddetine uğruyor.

MALZEME GİRİŞİNİ ENGELLİYORLAR

Gazze'yi abluka altına alan İsrail askerlerinin elektriği kesmesi, yakıt ve çeşitli malzemelerin girişini engellemesi nedeniyle bölgedeki bütün hastanelerin çalışmaları aksıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Al-Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi gören hastalar, elektrik krizi ve ilaç yoksunluğundan dolayı gerekli tedaviden mahrum kalıyor.

HASTANE HİZMET VEREMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Al-Kemal Advan Hastanesi'nin, malzeme girişlerinin engellenmesi üzerine hastanede jeneratör yakıtlarının bittiğini ve bu yüzden hastalarına hizmet veremeyeceği açıklandı.

Hastanede tedavi altında olan Filistinliler için nasıl bir adım atılacağı ise henüz açıklanmadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)