Gazze'de insani kriz: Filistinliler su sıkıntısıyla mücadele ediyor

Gazze'de insani kriz derinleşiyor...

İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler, Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada paylaşıldı.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARI HEDEF ALINIYOR

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 34 ölü ve 316 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 354 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 52 bin 885 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 497'yi, yaralananların sayısının da 18 bin 182'yi aştığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 64 BİN 905'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 905'e, yaralıların sayısının 164 bin 926'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

GAZZE'DE SU KRİZİ

İsrail saldırıları sonucu altyapısı büyük zarar gören Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinliler temiz içme suyuna ulaşmakta güçlük çekiyor.

Nüfusun büyük bölümü, tahrip edilen su kuyuları ve depolar nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşıyor.

YARDIM KURULUŞLARINDAN SU YARDIMI

Filistinliler, kente gelen bir yardım kuruluşuna ait su tankerinden bidonlarını doldurmaya çalıştı.