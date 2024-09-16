Gazze'de İsrail katliamı: Can kaybı 41 bin 226 oldu İsrail'in 346 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 226'ya çıktı.

AA

İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde aylardır Gazze'de katliam yapıyor.

Hedef gözetmeksizin vurulan Gazze Şeridi'nde sivil kayıpları her geçen gün artıyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 76 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 41 BİN 226 OLDU

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 226'ya, yaralı sayısının da 95 bin 413'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)