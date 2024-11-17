Gazze’de İsrail katliamı: Can kaybı 43 bin 846’ya yükseldi

DHA

Katil İsrail ordusu Gazze'ye bmba yağdırmaya devam ediyor.

1 yılı aşkın süredir devam eden kanlı saldırılarda ca kayıpları her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama yapıldı.

CAN KAYBI 44 BİNE DAYANDI

Açıklamada, İsrail’in saldırılarının 408’inci gününde son 24 saatte 47 sivilin hayatını kaybettiği, 139 sivilin ise yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana toplam 43 bin 846 sivilin hayatını kaybettiği, 103 bin 740 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.