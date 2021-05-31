Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleşti. Filistinli çocuklar saldırılarda hayatını kaybeden 66 çocuk için mum yaktı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybederken bin 948 kişi de yaralandı.

İsrail ve Hamas 21 Mayıs’ta ateşkese vardı.

GAZZE'DE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN 66 MUM

Gazze’de düzenlenen anma etkinliğinde Filistinli çocuklar İsrail’in saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yaktı.

Filistinli çocuklar ellerinde Filistin bayrakları ve çiçekler taşıdı. Filistinliler İsrail’in saldırılarından korunmak için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Gazze'de İsrail saldırılarında ölen çocuklar için 66 mum yakıldı VİDEO





















