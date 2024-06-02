Gazze'de kadınlar ve çocuklar tehdit altında: Gıda krizi derinleşiyor Yeterli beslenemeyen Gazzeliler, ağır hastalıklarla karşı karşıya kaldı. Özellikle çocukların gıda krizinden etkilendiğine dikkat çekildi.

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AA

Gazze'de salgın hastalıklar yayılırken, bölge halkının yeterli beslenememesi krizi farklı bir boyuta taşıyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları ve ablukası devam ediyor. Bölgeye gıda sevkiyatındaki zorluklar, kadın ve çocukları olumsuz etkiliyor.

Yetersiz beslenme sebebiyle Aksa Şehitleri Hastanesi’nde tedavi altına alınan Filistinli küçük kızın akrabası Ümmü Samir en-Nayizi, kızın ailesiyle birlikte ez-Zevayide bölgesinden göç ettiğini dile getirdi.

Yetersiz beslenmeden dolayı şeker hastası oldu

Ailenin bir süre sonra kızlarının bağırsaklarında hastalık olduğundan şüphelendiğini ve çocuklarını hastaneye getirdiğini söyleyen Filistinli kadın, yapılan tetkikler sonucu küçük kızın yetersiz beslenme sebebiyle şeker hastası olduğunu öğrenince çok şaşırdığını ifade etti.

Karaciğer ve böbreği iflas etti

Ümmü Samir, insülin tedavisi sonucu kızın durumunun daha kötüye gittiğini, karaciğer ve böbreğinin iflas ettiğini söyledi.

Besinsizlik krizi derinleşiyor

Aksa Şehitleri Hastanesi’nde çocuk doktoru olarak görev yapan Dr. Ziyad Ebu Faris, İsrail saldırılarının başlamasıyla baş gösteren yetersiz beslenme vakalarının Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının ardından özellikle çocuklar arasında gözle görülür şekilde arttığını belirtti.

En çok çocuklar etkileniyor

Normal şartlarda çocuklar için temel gıda maddesi olan sütün bile savaş şartlarında Gazze’de bulunmadığını söyleyen doktor, Gazze'deki savaştan en çok çocukların etkilendiğinin altını çizdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)