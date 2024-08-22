Gazze'de mahallelerden geriye yıkıntılar kaldı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de güvenli bir yer kalmadığı konusunda uyardı.

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AA

Gazze, İsrail'in saldırıları nedeniyle adeta açık hava hapishanesine döndü.

İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'de güvenli tek alan kalmazken, mahalleler ise yıkıntılara dönmeye başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak insanların ölümü beklediğini söyledi.

"GAZZE'DE GÜVENLİ YER YOK"

Görevli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyormuş gibi." ifadesini kullandı.

"İNSANİ BÖLGELER ÖN CEPHE OLDU"

UNRWA yetkilisi, "İsrail'in insani bölge olarak adlandırdığı alanların ön cephe haline geldiğini" ve Gazzelilerin artık "cephe hattından sadece birkaç blok uzakta" olduğunu vurguladı.

40 BİN İNSAN ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)