AA
Orta Doğu kan gölüne döndü.
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki soykırımını sürdürüyor.
Ölü sayısı 22 bine dayandı
Gazze'deki sağlık bakanlığından gelen son bildirime göre, saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 21 bin 822'ye ulaştı.
Yaralı sayısı ise 56 bin 451 olarak kaydedildi.
Büyük bir oranı çocuklardan oluşuyor
Durumun dayanılmaz detayı ise bu ölü sayısının en az 9 bini çocuk, en az 6 bin 450’si kadın.
Bölgeden içler acısı bir görüntü daha geldi.
Bebek enkazdan sağ çıkarıldı
İsrail, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine dün yine saldırdı.
Düzenlenen saldırıda evinin enkazında sıkışan bir bebek, çevredekilerin yardımıyla sağ olarak kurtarıldı.
Kurtarılan kız bebeğin yaşadığı bildirildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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