Gazze'de saldırılar altında bayram namazı coşkusu

AA

İsrail’in yıllardır süren Gazze saldırıları, 19 Ocak’ta imzalanan ateşkesle kısa süreliğine duraksamış, ancak Tel Aviv yönetimi kısa sürede saldırılarına yeniden başladı.

Son bir hafta içinde İsrail’in yoğun bombardımanı sonucu binlerce Filistinli hayatını kaybederken, Gazze kentindeki altyapı neredeyse tamamen çöktü.

RAMAZAN BAYRAMI BURUK KARŞILANDI

Bu yıkımın ortasında, Filistinliler Ramazan Bayramı’nı buruk bir şekilde karşıladı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için ayağa kalkan Filistinliler, saldırılar altında harabeye dönen camilere akın ettiler.

TARİHİ CAMİDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Gazze’deki tarihi Büyük Ömeri Camii, diğer adıyla Gazze Ulu Camii, İsrail saldırılarında ağır hasar almasına rağmen bayram namazına ev sahipliği yaptı.

Enkazın ortasında saf tutan Gazzeliler, bayram sevincini yaşayamamanın hüznüyle dualar etti.