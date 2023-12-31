Gazze'de saldırının bilançosu ağırlaşıyor: 22 bine dayandı Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 150 artarak, 21 bin 822'ye, yaralı sayısı 56 bin 451'e yükseldi

AA

Orta Doğu kan gölüne döndü.

İsrail ordusunun saldırıları 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki soykırımını sürdürüyor.

Ölü sayısı 22 bine dayandı

Gazze'deki sağlık bakanlığından gelen son bildirime göre, saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 21 bin 822'ye ulaştı.

Yaralı sayısı ise 56 bin 451 olarak kaydedildi.

Büyük bir oranı çocuklardan oluşuyor

Durumun dayanılmaz detayı ise bu ölü sayısının en az 9 bini çocuk en az 6 bin 450’si kadın.

İsrail saldırılarında 65 bin konut, 117 cami, 92 okul ve üniversite tamamen yıkıldı. 290 bin konut, 285 eğitim kurumu, 208 cami ve 3 kilise ise hasar gördü. Aynı zamanda 25 hastane, 52 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

Saldırılarda son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 165 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 170’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 504 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)