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    Gazze'de sel sularına kapılan çocuk son anda kurtarıldı

    Gazze’de sağanak yağışların neden olduğu sel sularına kapılan çocuk, çevredeki bir kişi tarafından son anda kurtarıldı.
    • 10.11.2022 - 00:05
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    Gazze'de sel sularına kapılan çocuk son anda kurtarıldı

    Filistin’in Gazze kentinde dün etkili olan sağanak yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte bir çocuk sel sularına kapıldı.

    Sel sularına kapılan çocuğu kurtardı

    İHA'nın haberine göre, yol kenarındaki aracıyla ilgilendiği sırada sel sularına kapılan çocuğu gören bir kişi ise, hiç düşünmeden suya atlayarak çocuğu son anda kurtardı.

    Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Gazze'de sel sularına kapılan çocuk son anda kurtarıldı - Video

    Gazze de sel sularına kapılan çocuk son anda kurtarıldı #1

    Gazee'de sel ve su baskınları

    Gazze’de dün yaşanan sel ve su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmadığı sadece maddi zarar meydana geldiği aktarıldı.

    Gazze de sel sularına kapılan çocuk son anda kurtarıldı #2

    Gazze de sel sularına kapılan çocuk son anda kurtarıldı #3


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