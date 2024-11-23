Gazze'de son durum: Can kaybı 44 bin 176’ya yükseldi

İHA

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana zalim saldırıları ile Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 414. günde devam ederken Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan son duruma ilişkin açıklama geldi.

SON 48 SAATTE 7 SALDIRI

Yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 7 saldırıda 120 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 44 bin 176’ya, yaralı sayısının da 104 bin 473’e yükseldiği aktarıldı.