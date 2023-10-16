İHA
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında üst düzey Hamas yetkilisi öldürüldü.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın Ulusal Güvenlik Güney Bölgesi Başkanı Muataz Eid'in öldürüldüğü bildirilerek hava saldırısının İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ve Askeri İstihbarat Başkanlığı'nın istihbarat çalışmaları sonrasında düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca bugün çoğunluğu kuzeyde olmak üzere Gazze'den 250'den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı.
Saldırının görüntüleri paylaşıldı
IDF, Eid'in bulunduğu binaya düzenlenen hava saldırısına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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