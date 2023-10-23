Gazze'de yaralı sayısı artıyor! Hastanelerde tedavi zorlaştı: İşgalin yaptıkları bizi zayıflatmayacak... İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların artmasıyla hastanelerdeki kriz tedaviyi zorlaştırıyor.

AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katleden İsrail, çocuk ve kadın gözetmiyor.

17. günde abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti..

Yoğun bombardıman altına tutulan Gazze için dünya genelinde protestolar sürüyor.

4 hastane hizmet dışı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 sağlık personelinin hayatını kaybettiği, 70'inin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Beit Hanoun, Al-Karama, Al-Durrah Çocuk Hastanesi ve Uluslararası Göz Hastanesi olmak üzere 4 hastanenin İsrail saldırılarının ardından hizmet dışı kaldığı, 19 sağlık kuruluşunun ise İsrail güçleri tarafından hedef alındığı duyuruldu.

Hastane kapasiteleri doldu

Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yaralananlar Gazze Şeridi’ne bağlı Deir al-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılıyor.

İsrail’in saldırılarını giderek arttırması sonucu yaralananların tedavi altına alındığı El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kapasite sorunu yaşanıyor.

Çok sayıda yaralıyı kaldıramayan hastanede yeterli personel ve tıbbi ekipman eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşanıyor.

"İşgalin yaptıkları bizi zayıflatmayacaktır"

Yaralılardan Ebu Ahmed, İsrail uçaklarının hiçbir uyarıda bulunmadan bölgeyi aniden bombaladığını, bunun sonucunda onlarca hayatını kaybedenlerin ve yaralının olduğunu söylerken, "İşgalin yaptıkları bizi zayıflatmayacaktır." dedi.

5 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti

Dr. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırının başlangıcından bu yana Gazze'de 2 bin 55'i çocuk, 1 bin 119'u kadın, 217'si yaşlı olmak üzere 5 bin 87 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 273 kişi ise yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)