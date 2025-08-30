Gazze'de yürekleri burkan görüntü: Bir ihtiyarın değil Filistinli bebeğin eli

Gazze'de yaşanan insanlık dramı devam ediyor.

İsrail'in ordusu aralıksız saldırılarına devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 25’e yükseldi.

İSRAİL 'AÇLIĞI' SOYKIRIM SİLAHI OLARAK KULLANIYOR

Öte yandan bölgeye uygulanan abluka nedeniyle ciddi bir kıtlık yaşanıyor.

İsrail ordusu, açlığı bir silah olarak olarak kullanırken ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bölge insani felaketi yaşıyor.

Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 322'ye yükseldi.

SOSYAL MEDYAYA PAYLAŞILAN BİR GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Büyük bir trajedi ile karşı karşıya kalan bölgeden yeni fotoğraflar gelmeye devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü olay oldu.

Henüz kundakta sayılabilecek yaştaki bir Filistinli bebeğin eli dikkat çekti.

Görüntüde bebeğin minik elleri, açlık ve hastalık nedeniyle adeta bir ihtiyarın elini andırıyor.

SAVAŞIN BEDELİNİ ÇOCUKLAR ÖDÜYOR

Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze’de ağır insani kriz yaşanıyor.

Yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişim zorluğu nedeniyle özellikle bebekler ve çocuklar en çok zarar gören kesimlerin başında geliyor.