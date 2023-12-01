Gazze'deki ateşkes bir gün daha uzatıldı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü uygulamaya girdi.
Yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda 27 Kasım'da insani aranın 2 gün daha uzatıldığını duyuruldu.
İsrail ordusu 30 Kasım'da tarih belirtmeden 'insani aranın' uzatıldığını belirtirken Hamas ise söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 89 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 270 Filistinli esir serbest bırakıldı.
Geçici ateşkes bir gün daha uzatılacak
İsrail arasındaki insani aranın ise 8. güne uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Wall Street Journal'ın Mısırlı yetkililere dayandırdığı habere göre insani ara bir gün daha uzatılacak.
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