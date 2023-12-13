Gazze'deki sivillere İsrail zulmünü anlatan fotoğraf karesi

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İsrail ordusu, haftalar süren aralıksız saldırılarıyla Gazze Şeridi'ni yerle bir etti.

Kanlı saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan binlerce sivil öldürüldü.

Meşru müdafaa bahanesinin arkasına saklanarak önüne kattığı ne varsa yıkan Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki savaş kabinesi, birçok savaş suçuna imza attı.

Tel Aviv yönetiminin katliamlarına dünyadan tepkiler yükselirken, Netanyahu ile birlikte karar alan yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanmaları isteniyor.

İsrail'in sivillere yönelik tutumunu özetleyen fotoğraf

Sosyal medyada, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin her geçen gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

Çarpıcı bir fotoğraf karesinde, İsrail'in saldırılarına karşı hayatta kalmayı başaran sivillerin bir alanda toplandığı görüldü.

Alıkoydukları Filistinlileri bir araya topladılar

Filistinliler, Hamas üyesi oldukları iddiasıyla İsrail askerlerinin gözetiminde etrafı toprakla kapatılan alanda toplandı. Alıkonulan onlarca siville ilgili dehşet verici durum, Gazze'de kayıtlara geçti.

Öte yandan İsrail medyası, Gazze'de alıkonulanların "çoğunun" Hamas üyesi olmadığını itiraf etti.

"İsrail askerleri çok çaresiz"

İsrail'in imza attığı skandal fotoğraf karesi, sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu:

Irkçı rejim, Gazze'deki Filistinlilere işte böyle davranıyor. Tam anlamıyla iğrenç!



Çok üzücü... Dünya birlik olmalı, barışı ve insanlığı kucaklamalı. Yenilgiye uğrayan İsrail askerleri çok çaresiz.