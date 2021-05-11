Gazze'den İsrail'e roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Gazze'den İsrail'e roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Gazze Şeridi’nden İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik roket saldırısı nedeni ile ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda İsrailli yaralandı.

İsrail-Filistin arasındaki gerilim artarak devam ederken, Gazze Şeridi’nden İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu Holon ve Givatayim banliyölerine isabet eden roketler sonucu en az 8 kişinin yaralandığını, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Yaralılardan 4’ünün Holon'da bir otobüsün yanına roket isabet etmesi sonucu yaralandığı bildirilirken, Givatayim’de bulunan 4 yaralının ise hava savunma sistemi tarafından imha edilen roketin parçaları nedeni ile hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

Tel Aviv'in güneyindeki Rishon Lezion'da ise roket saldırısı nedeni ile 1 kadının hayatını kaybettiği bildirildi.





HAVA TIRATİĞİ KIBRIS'A YÖNLENDİRİLDİ

İsrail basınında yer alan haberlerde, roket saldırıları nedeni ile Ben Gurion Uluslararası Havaalanındaki hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğu ve uçuşların Kıbrıs'a yönlendirildiği iddia edildi.





130 ROKET ATILDI

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv’e 130 roket atıldığı ifade edilmiş, "Şimdi, sözümüzü yerine getirirken, El-Kassam Tugayları düşmanın sivil binaları hedef almasına cevaben 130 füze ile Tel Aviv ve çevresinde en büyük füze saldırısını başlattı" denilmişti.

İsrail tarafından Gazze’ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı olan Hanadi Kulesi vurulmuştu. Saldırının ardından bina çökmüştü.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında, 9’u çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin ise yaralandığını açıkladı.



