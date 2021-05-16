Gazze'den Tel Aviv'e roket saldırısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarına karşılık Tel Aviv ve çevresine roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları devam ederken, bölgedeki gruplar Tel Aviv ve çevresine roket atışları gerçekleştirdi.

Filistin direniş grupları tarafından atılan çok sayıda roket nedeniyle İsrail’de bir çok bölgede uyarı sirenleri çaldı.

DEMİR KUBBE HAVADA İMHA ETTİ

İsrail’in hava savunma sistemi olan “Demir Kubbe”nin atılan roketlerin büyük çoğunluğunu hava da imha ettiği görüldü.

İsrail’den atılan roketlerden dolayı can kaybı ya da hasar olup olmadığına dair açıklama gelmedi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINA KARŞILIK DÜZENLENDİ

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, bu saldırıların İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık düzenlendiği belirtildi.

İsrail saldırılarına karşılık Gazze'den Tel Aviv ve çevresine roket atıldı VİDEO