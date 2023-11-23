Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Mısır'dan Ankara'ya yaralı çocukları getirildi. Yaralılar Ankara'da tedavi görecek.

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AA

Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına attığı adımlar her geçen gün artıyor.

İsrail saldırısı altında olan Gazze'de 48'inci gün geride kalırken, ölü sayısı 15 bine dayandı.

Türkiye, yardım elini bir kez daha uzattı.

Çocuklar için harekete geçildi

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, bu kez 3 Gazzeli yaralı çocuk için harekete geçti.

Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Fahrettin Koca karşıladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı.

Yaralıların Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi göreceği açıklanırken, Fahrettin Koca konuşma yaptı.

İşte Bakan Koca'nın o konuşması;

3 yavrumuzun yaş aralığı 2 yaşında bir erkek çocuğumuz, 9 ve 10 yaşında iki de kız çocuğumuz bulunuyor. Erkek çocuğumuzun 4 aydır bir damar tıkanıklığı hastalığı söz konusu. 9 ve 10 yaşındaki yavrularımızdan bir tanesinin de yıkım sonrası diz sonrası enfeksiyon ve protez söz konusu olacak. Bir diğer yavrumuz ise özellikle travma sonrası yıkım sonrası kapalı kırıkları ve yanıkları olan ve şarapnel parçaları da olan yavrumuzun tedavisi söz konusu olacak. Yaralı yavrularımız Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınacak.

"Yoğun bakımda olan hastalarımızın da hiçbiri entübe durumda değil"

50 kişilik listeyle ilgili koordinasyon ekibi çalışıyor. 11 kişi ile ilgili refakatçi dahil olmak üzere sorun aşıldı. Diğerlerinin de refakatçi sorunlarıyla ilgili de sorun çözülünce tahliyelerin yarın olmasını bekliyoruz. Şu an listede yoğun bakım şartlarında olan bir hasta yok. Var olan 88 hastamızın 7 hastamız yoğun bakımdaydı, 2 hastamız yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımda olan hastalarımızın da hiçbiri entübe durumda değil.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)