Gazzeli anne, İsrail saldırısında bacağını kaybetti İsrail keskin nişancısı, çocuklarına yiyecek arayan anneyi gözünü kırpmadan vurdu. Ayağı kopan annenin görüntüleri paylaşıldı.

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AA

İsrail ordusuna bağlı keskin nişancı, Filistinli anneyi hedef aldı.

Gazze'nin kuzeyinde çocuklarına yiyecek aramaya çıkan anne, İsrail askerince acımasızca saldırıya uğradı.

Filistinli gazeteci Enes el-Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde çocukları için yiyecek bulmaya çıkan bir annenin İsrail keskin nişancısınca ayağından vurulduğunu belirtti.

Keskin nişancı saldırısında ayağı koptu

Saldırıda söz konusu kadının olay yerinde ayağının koptuğunu aktaran Şerif, Filistinli annenin son durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Filistinli gazeteci, yaklaşık 2 hafta önce düzenlenen saldırı sonrasını gösteren görüntüyü de paylaştı.

Filistin kadını güvenli yere sürüklediler

Görüntüde, bir bacağı kopmuş Filistinli kadının yarı baygın yol ortasında yattığı görülüyor. Bölgede bulunan 2 kişinin silah sesleri arasında Filistinli kadını güvenli bir bölgeye aldıkları kameraya yansıyor.

İsrail ordusu, yaklaşık 20 gün boyunca Cibaliya'ya havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenlemişti.

100 binden fazla Filistinlinin zorunlu göçü

Bu saldırılar nedeniyle bölgede bulunan 100 binden fazla Filistinli Gazze'nin başka bölgelerine göç etmek zorunda kalmıştı.

İsrail ordusunun yaklaşık 20 gün süren saldırılardan sonra çekildiği Cibaliya'daki ağır yıkım oluşmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)