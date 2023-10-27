Gazzeli doktor ailesini kaybettiğini hastanede öğrendi! Gözyaşlarına boğuldu Filistin'de İsrail'in saldırıları devam ederken bir dotkor görev başında evinin bombalandığını öğrendi.

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AA

Gazze 21 gündür savaşın etkisinde...

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği savaş büyük yıkımlara sebep oluyor.

Enkaza dönen Gazze gece gündüz İsrail tarafından bombardımana tutuluyor.

Savaş devam ederken İsrail kadın ve çocuk ayırt etmeksizin kentte saldırıyor.

Bir yeni saldıra da ise görev başındaki doktorun ailesinin evine ateş düşürdü.

Evinin bombalandığını telefonda öğrendi

Gazze'deki Endonezya Hastanesi Ameliyatlar Bölüm Başkanı Doktor Muhammed el-Ran, İsrail'in saldırısında evinin bombalandığı ve ailesini kaybettiğini telefonda öğrendi.

Gözyaşlarını tutamadı

Doktor Muhammed el-Ran'ın aynı hastanede görev yapan doktor kardeşi Muayyed el-Ran ise haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)