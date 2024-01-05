Gazzeli küçük kızın yaşadıkları yürek burktu: 'Annemi istiyorum' İsrail’in acımasızca bombaladığı Gazze’de katliam devam ederken evini terk etmek zorunda kalan küçük kızın yaşadıkları izleyenleri yasa boğdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırılarını 7 Ekim’den bu yana sürdürmeye devam ediyor.

İşgal ordusunun güvenli yer bırakmadığı kamplarda kalan aileler nereye gideceklerini şaşırdı.

Her geçen gün şiddetin dozunu artıran İsrail ordusu, savaş suçu işlemeyi tüm uyarılara rağmen sürdürüyor.

Gazze halkı evlerini terk ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre şimdiye kadar 22 bin 600 kişi, vatanları uğruna can verdi. Yaralananların sayısı ise 57 bin 910'a ulaştı.

Magazi Mülteci Kampı'nda ailesiyle yaşayan küçük Filistinli kız çocuğu, İsrail'in saldırıları sonrası evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

"Korkuyorum..."

Birkaç parça eşya alarak çaresizce Refah kentine göç etmek zorunda kalan kız, “Biri aniden bizi çağırdı. Babama söyledi, çıkın çıkın dedi. Boşaltın dedi. Biz de o an eşyalarımızı alıp çıktık. Korkuyorum, annemin gelmesini bekliyorum.” dedi.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan küçük kızın(Şam) korkusu gözlerinden okundu.

O anlar saniye saniye kamera kaydı altına alındı.