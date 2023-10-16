İsrail, Gazze'nin güneyinde ateşkes anlaşmasını yalanladı ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 09.00'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaştığı iddiaları sonrası İsrail'den açıklama geldi.

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Hamas güçleri, 7 Ekim tarihinde İsrail'e yönelik bir operasyon başlattı.

Operasyon, bir savaşın daha kapısını araladı.

İsrail tarafının da karşılık vermesi ile vahşet görüntüleri gelmeye başlarken, Orta Doğu kan gölüne döndü.

Bölgede hararet giderek artarken can kaybı bilançosu da ağırlaşıyor.

Saldırılardan sivil halk etkileniyor

Bir diğer yandan çatışmalardan etkilenen sivil halk gündemde.

Savaşın ilk günlerinden itibaren kadın, çocuk ve sivil halkın, saldırılardan en çok etkilenen kesim olması tepki çekiyor.

Öyle ki İsrail, abluka altına aldığı Gazze'de bulunan hastaneleri dahi bombalıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF), sosyal medya hesabından Gazze’deki çocukların durumunu felaket olarak nitelendirdi.

"Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var"

O paylaşımda şu cümleler kullanıldı;

UNİCEF Gazze’deki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var.

Gazze'nin güneyinde ateşkes iddiası

Bir diğer yandan bölgeden önemli bir bilgi aktarıldı.

Reuters, iki Mısırlı güvenlik yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre bölgede ateşkes sinyalleri verildiğini aktardı.

Bilgiye göre ABD, İsrail ve Mısır, Gazze’nin güneyinde saat 09.00 itibarıyla ateşkesin başlamasında anlaşıldığı belirtiliyor. Refah Sınır Kapısı’nın da bu saatte açılmasında uzlaşıldı.

"Şu anda ateşkes ve insani yardım olmayacak"

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi yalanladı.

Netanyahu, "Şu anda ateşkes ve insani yardım olmayacak." ifadelerini aktardı.