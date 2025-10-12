Gazze'ye ateşkes sonrası ilk yardımlar ulaştı

İsrail ve Hamas tarafları, yürütülen dolaylı müzakereler sonucunda ateşkese vardı.
Gazze'ye, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırı ve abluka politikaları nedeniyle yardım girişlerine izin verilmiyordu.
YARDIM TIRLARI GEÇİŞ YAPMAYA BAŞLADI
Mısır’dan Gazze’ye insani yardım taşıyan tırlar, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Refah Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmaya başladı.
Uzun süredir kapalı olan sınır hattında yardımların yeniden ulaştırılması, bölge halkı için umut yarattı.
İLK YARDIM TIRLARI ULAŞTI
Gönderilen ilk yardım tırları, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden bölgeye ulaştı.
Yardım konvoylarında temel gıda malzemeleri, ilaç ve içme suyu bulunuyor.
Han Yunus kentinde yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yoğunluk yaşandı.