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AA

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze, kabusu yaşıyor.

Gazze'yi kuşatan ve açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 42 bine yakın masumun ölmesine neden oldu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masumları öldüren İsrail, hem sağlık sistemini hem de Gazze'deki altyapıyı hedef alıyor.

Savaş suçu işleyerek bölgede bulunan hastaneleri bombalayan İsrail, Gazze'ye tıbbi yardım malzemelerinin de girmesine izin vermiyor.

HEDEFTE BU KEZ AMBULANSLAR VAR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve bir yıldır devam eden saldırılarından sağlık sistemi olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi’ne düzenlenen baskınlarda onlarca ambulans tahrip edildi.

YARALILAR TAŞINAMIYOR

Ambulansların tahrip edilmesi ise yaralıların taşınmasına engel oluyor. Binlerce Gazzeli, yaralıları kendi imkanlarıyla hastaneye yetiştirmeye çalışıyor.

AMBULANSLAR KULLANIM DIŞI KALDI

Parça tedariki sağlanamamasından dolayı tamir ustaları, kullanım dışı kalan ambulanslardan parça temin ederek kullanıma sunmaya çalışıyor.

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 3 hastaneyi kuşattığı belirtildi ve "İşgal ordusunun sokaklarda, evlerde, barınma merkezlerinde halkı acımasızca hedef alması sonucu şehit ve yaralananlar oldu.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatarak tahliyelerini talep ediyor ve sağlık ekiplerine ve hastalara tıbbi malzeme ve yiyecek girişini engelliyor." ifadelerine yer verildi.