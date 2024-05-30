Gazze'ye saldırıların İsrail'e maliyeti 67 milyar dolara çıkacak Gazze'ye ağır bombardıman altına alan İsrail ordusunun, Tel Aviv yönetimine yüklediği fatura belli oldu.

AA

İsrail Merkez Bankası, Gazze'ye kanlı saldırıların ekonomik boyutunu hesapladı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan on binlerce Filistinli, İsrail bombardımanlarında hayatını kaybetti.

Bankanın Başkanı Amir Yaron, büyük bir insanlık felaketiyle sonuçlanan saldırıların İsrail'e maliyetini açıkladı.

2025 yılına kadar 67 milyar dolara ulaşacak

Yaron, Gazze'ye saldırıların savunma harcamaları, sivil ihtiyaçlara yönelik harcamalar ve vergi geliri kayıpları dahil maliyetinin 2023'ten 2025 yılına kadar 67 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

Bütçeye yük: Açık çek verilmemeli

Gazze'ye saldırıların maliyetinin bütçe için yük olduğunu belirten Yaron, İsrail ordusuna bütçe konusunda "açık çek" verilmemesi uyarısında bulundu.

Öldürülen Filistinlilerin sayısı artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinli öldürüldü, 81 bin 777 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)